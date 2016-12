Yoko Ono: "Grata a Paul McCartney"

10:07 - La compagna di John Lennon Yoko Ono ha ringraziato l'ex Beatles Paul McCartney, che un anno fa ammise pubblicamente l'estraneità della donna nelle vicende che portarono alla rottura del gruppo. "Rimasi sotto shock. Pensai: e lo dice soltanto adesso? - ha commentato al "Times' la vedova Lennon - Ma nell'ambiente che il mondo ha creato per noi, non deve essere proprio stato facile affermare una cosa del genere per Paul".

Per decenni Yoko Ono è stata considerata dai fan dei Beatles come la donna che scatenò la crisi artistica tra i quattro ragazzi di Liverpool. L'anno scorso, dopo 40 anni, Paul McCartney aveva ammesso ad "Al-Jazira" che non fu lei a determinare lo scioglimento del gruppo: "Certo non fu Yoko a provocare la rottura. Non penso le si possa imputare nulla, John se ne sarebbe andato comunque".