Vasco record: quattro volte a San Siro

17:00 - A grande richiesta i concerti di Milano per l'estate 2014 di Vasco Rossi diventano quattro: 4, 5, 9 e 10 luglio. E' un record perché nessun altro artista nella storia è mai salito sul palco del tempio della musica rock milanese per quattro concerti consecutivi. Solo il Komandante lo ha fatto già nel 2011. L'appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma è per il 25, 26 e 30 giugno.

Si ricompone così il magico numero 7: con le tre di Roma, salgono ora a 7 le date dell'edizione 2014 del LiveKom di Vasco.



INFORMAZIONI I biglietti per la quarta data di Milano, 10 luglio 2013, saranno in vendita dalle 10 di mercoledì 18 dicembre sul sito www.livenation.it e www.ticketone.it. Infoline 02 53006501