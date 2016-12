Vasco è il re dei "Cambia-menti"

12:41 - A quasi un anno dall'uscita del brano "L'uomo più semplice" e un'estate in tour con 7 concerti sold out tra Torino e Bologna, Vasco è tornato con un nuovo brano. "Cambia-menti", registrato a Los Angeles e in radio da martedì, era stato annunciato meno di un mese fa ed ecco che il rocker ha realizzato la promessa. "Cambiare macchina è molto facile. Cambiare donna un po' più difficile. Cambiare vita è quasi impossibile", recitano i primi versi.

E ancora: "Cambiare tutte le abitudini. Eliminare le meno utili. E cambiare direzione. Cambiare marca di sigarette. O cercare perfino di 'smettere. Non è poi così difficile tenere a freno 'le passioni'. Non 'farci prendere' dalle emozioni. E non indurci in tentazioni!!". Il brano in seguito arriverà anche la versione "fisica". Il cd.



"Ho cominciato a scrivere le prime strofe di questa canzone tre o quattro anni fa in piena fase di furore creativo che mi teneva sveglio notte e giorno. Lo svolgimento del testo è continuato nel tempo. I cambia-menti - ha spiegato Vasco su Facebook - sono sempre dovuti alla necessità. La nuova canzone - conclude il rocker - è ironica e ricca di spunti di riflessione".



Non finiscono qui le buone notizie per il popolo del Blasco. La prossima estate ospiterà il nuovo rock'n'roll show di Vasco, che torna sui palchi degli stadi italiani con l'edizione 2014 del LiveKOM. Quattro gli appuntamenti dell'estate 2014, nei due stadi più importanti in Italia: allo Stadio Olimpico di Roma il 25 e 26 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 4 e 5 luglio.



I biglietti per le quattro date saranno in vendita, in esclusiva per gli iscritti al fan club ufficiale, dalle 10 del 16 ottobre alle 22 del 17 ottobre e in esclusiva ai Titolari di carta American Express dalle 10 del 16 ottobre all 10 del 18 ottobre. La vendita generale partirà alle 11 del 18 ottobre sul sito www.livenation.it e tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it