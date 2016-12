Tre, il numero perfetto: anche nelle scene di sesso al cinema

11:35 - Tre, il numero perfetto. Per qualcuno anche nelle scene di sesso al cinema. Sono molti i film famosi che hanno immortalato in celebri sequenze momenti intimi durante i quali la classica coppia... si allargava. Da Bernardo Bertolucci allo scandaloso Larry Clark, sono diversi i registi che ci hanno lasciato momenti davvero caldi.

Bertolucci è in qualche modo uno specialista, avendo messo una scena di questo tipo in ben due film, in realtà molto diversi tra loro. Se in "Novecento" la prostituta Stefania Casini è nelle mani di Robert De Niro e Gerard Depardieu in una sequenza dai risvolti drammatici, il trio di "The Dreamers" intreccia un rapporto molto più complesso che va oltre la semplice scena di sesso.



Per quanto riguarda invece Larry Clark, per lui, abituato a cercare il colpo a sensazione, le scene di sesso a tre di "Ken Park" sono quasi un abbassare i toni. In tempi recenti si è distinta la Kristen Stewart di "On The Road", prima opera dopo la saga di "Twilight". Un menage dai toni torbidi è quello di "Sex Crimes", mentre in "Amici per gioco, amici per sesso" Lara Flynn Boyle si trova immersa in relazione dove seduzione, amicizia e problemi di identità di mescolano tra risate e malinconie.



Maliziose o giocose, scioccanti o scabrose, persino drammatiche, insomma le scene di rapporti a tre sembrano essere sempre fonte di ispirazione per registi e attori.