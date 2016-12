Tony Maiello: "Sono vivo per miracolo"

12:38 - "Sono vivo per miracolo". Tony Maiello non usa giri di parole per raccontare la brutta avventura di cui è stato protagonista. L'ex cantante di X Factor è stato infatti vittima di un incidente stradale a Squille, in provincia di Caserta, e su Facebook ha confessato in un post: "Ancora non credo di avere la fortuna di raccontare quello che mi è successo questa notte". Pubblicando anche le foto dell'auto accartocciata.

"Per rispondere a qualcuno, posto semplicemente queste foto per testimoniare che puoi essere prudente quanto vuoi - scrive il cantante - puoi andare anche a 20 Km/h, ma se poi ti ritrovi schizzato in aria da una macchina sparata a più di 100 Km/h in un tratto dove il limite consentito era circa 60-70 Km/h a ridosso di un imbocco autostradale, capisci che la follia umana non ha limiti e che tu dipendi sempre di più dall'attimo e dalla fortuna. Grazie a tutti per i messaggi, e per citare il Big Vasco: 'io sono ancora qua...eh già'...".