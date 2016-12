Tom Cruise: "Mai abbandonato mia figlia"

10:18 - Quando si parla della sua adorata figlia non ci sta. Tom Cruise ha fatto causa da 50 milioni di dollari per diffamazione contro il gruppo Bauer Pubblishing Co, editore del magazine "Life & Style and In Touch magazines". La rivista avrebbe accusato l'attore di aver abbandonato la figlia Suri dopo il divorzio da Katie Holmes nel 2012. "E' tutto falso", scrive Cruise, in preparazione per l'udienza della causa del 26 novembre.

"Non ho in alcun modo allontanato Suri dalla mia vita, né fisicamente, né psicologicamente, ne finanziariamente, ne' in alcun altro modo", ha precisato l'attore in un documento di due pagine interamente dedicato al suo rapporto con Suri, in cui afferma anche che quando è fuori per lavoro, parla con la bimba, che ha sette anni, quasi ogni giorno.