Tom Cruise: "Katie mi ha lasciato per proteggere Suri da Scientology"

11:49 - Tom Cruise avrebbe ammesso che Katie Holmes lo ha lasciato e portato via la loro figlia, Suri, per proteggere la bimba dall'influenza di Scientology. La dichiarazione sarebbe avvenuta nel corso di una deposizione rilasciata il 9 settembre, e della quale il sito RadarOnline sarebbe venuto in possesso. L'attore avrebbe comunque definito la preoccupazione della Holmes del tutto priva di fondamento.

La dichiarazione della star è stata rilasciata nel corso della sua causa da 50 milioni dollari che l'attore ha intentato contro due riviste. Per Cruise, i magazine l'avrebbero diffamato affermando che lui aveva abbandonato sua figlia.



Inizialmente, quando gli avevano chiesto se la sua religione fosse uno dei motivi della rottura, Cruise aveva risposto: “Trovo questa domanda, offensiva. Come in ogni relazione, ci sono differenti livelli. Non c'è alcun bisogno di proteggere mia figlia dalla mia religione”.



Ma, incalzato sulla domanda, Cruise ha rivelato in maniera riluttante ciò che molti avevano pensato. “La signora Holmes non ha mai indicato in alcun modo che questa era una delle ragioni per cui l'ha lasciata?...Per protegegre Suri da Scientology? Infine, Cruise ha ammesso: “ Se lei ha detto questo? Questa è stata una delle sue affermazioni, sì”.