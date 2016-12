Toby Sheldon, 100 mila dollari per diventare Justin Bieber

10:08 - Non solo Belieber scatenate per Justin Bieber, che da oggi può contare anche su un ammiratore-clone. Toby Sheldon, un cantautore di 33 anni, ha speso infatti 100 mila dollari in chirurgia estetica per diventare come il suo idolo. Intervistato dal "Daily Mail", Toby si è detto soddisfatto del risultato: "Ho usato il faccino da bimbo di Justin come mia ispirazione. E' il suo sorriso a donargli quell'aura di giovinezza".

Cinque anni di interventi chirurgici di vario tipo, dalle iniezioni di botox al trapianto di capelli, che hanno plasmato i lineamenti dell'uomo fino a trasformarlo nel Justin Bieber 14enne. "Non necessariamente ascolto la sua musica e lo adoro come una celebrità - ha spiegato il fan - Ma il suo viso è così perfetto, ogni cambiamento che ho fatto l'ho modellato su questo".