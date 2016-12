Taylor Momsen, look fetish per il nuovo video

12:11 - Dopo due anni tornano i The Pretty Reckless, la band che vede come front-girl la giovane attrice e cantante Taylor Momsen. Atmosfera fetish per il video del nuovo singolo dal titolo piuttosto esplicito, Going to Hell. La Momsen, infatti, indossa tutine di latex e accarezza serpenti, interpretando una giovane diavolessa tentatrice. Scene ad alto tasso erotico che poco faranno rimpiangere il set di Gossip Girl: piccole dive crescono...