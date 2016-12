Take That, Howard Donald nudo sul Web

08:44 - Complice la noia o la voglia di provocare, il 45enne Howard Donald dei Take That ha pubblicato una serie di foto su Twitter che hanno fatto discutere i fan. Prima travestito da Superman, poi da signorina e infine completamente nudo, Howard non deve aver gradito i commenti sui social. La risposta? "Se non avete il mio senso dell'umorismo non lo avrete mai", ha commentato seccato cancellando così lo scatto osé.

Ma il cantante-ballerino-Dj non ha considerato che ormai la foto circolava da diverse ore sul Web, diventando così di possesso pubblico.