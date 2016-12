Stylophonic, si balla pure con Mina

14:57 - E' uscito "Boom!" firmato Stylophonic, anticipato dall'omonimo singolo con la partecipazione di Giuliano Sangiorgi. Nel disco ontiene numerosi collaborazioni con grandi artisti della musica italiana da Irene Grandi a Emis Killa con sonorità che spaziano dal pop al rap, dall'indie al rock. Molti di questi amici e colleghi si sono ritrovati ai Magazzini di Milano per festeggiare con Cubomusica Stefano Fontana, il vero nome di Stylophonic.

Milanese di nascita ma conosciuto in tutto il mondo (è uno dei nomi più richiesti del circuito clubbing cosmopolita, dall'Inghilterra a Ibiza, da Mykonos alla Francia, senza dimenticare i Magazzini Generali di Milano da dove partono le sue sperimentazioni), Stefano Fontana è noto al grande pubblico anche per i suoi successi (tra cui "If Everybody In The World Loved Everybody In The World", "Pure Immagination"), per i brani prodotti per importanti spot ("Dancefloor" per D&G Time, "Oh My Gold" per Citroen C3 Gold) e per aver co-prodotto l'album "Buon Sangue" di Jovanotti e scritto, assieme a Lorenzo, il singolo "(Tanto)³".



Com'è nata l'idea di "Boom!"?

Era un'idea che avevo in testa da un po' di tempo e volevo lavorare sulle basi delle grandi canzoni italiane. Un giorno mentre chiacchieravo con Dargen D'amico mi è venuta la voglia di pensare seriamente e concretamente di fare un intero disco, anche con collaborazione di amici o artisti che conoscevo. Dargen mi ha aiutato e con lui ho anche inciso, assieme a Malika, "Quella giusta per te" che è nel disco.



E' stato difficile contattare così tanti artisti?

Alcuni non li conoscevo, con altri invece avevo più confidenza. Generalmente ho spedito loro i brani via email perché valutassero e decidessero se e come cantarli. In questo modo il lavoro è stato velocizzato, anche per rispettare i loro tempi tra tour e promozioni varie. In studio sono andato con Samuel dei Subsonica e Malika, anche lì buona la prima incisione.



Perché hai deciso di remixare "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno?

La mia etichetta Carosello mi aveva ventilato la possibilità di fare una operazione di questo tipo. Ho subito colto l'occasione al volo perché si sposa perfettamente con il progetto di 'Boom!'.



C'è anche Mina in "Sabato Notte"...

Cercavo una canzone che in qualche modo avesse a che fare con la notte. Così sono rimasto folgorato da questo brano e ho chiesto alla famiglia il permesso di poterla utilizzare. Dopo il loro ok mi sono messo al lavoro. Non so cosa ne pensa Mina ma già il fatto di aver avuto il permesso per me è motivo di soddisfazione.



Hai festeggiato l'uscita del cd con una grande festa ai Magazzini di Milano con Sangiorgi, Malika e tanti altri. Soddisfatto?

Moltissimo e sono stato felice di poter riproporre con molti artisti che hanno cantato per me l'atmosfera del cd. Poi abbiamo messo su un po' di dischi per scaldare la serata. E' stato importante anche perché ho potuto condividere con il popolo di Internet lo show grazie a Cubomusica che ne ha trasmesso le immagini.