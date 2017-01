Stylophonic, festa e vip a Milano

15:16 - Molte le stelle del pop di casa nostra che hanno calcato il palco dei Magazzini Generali di Milano per lo showcase organizzato da Cubomusica per il producer milanese Stylophonic. Da Irene Grandi e Saturnino che hanno dato il via con "Le storie più grandi" a Emis Killa ("Conto alla rovescia") al mix di hip hop e black music di Dargen D'Amico, passando per Malika Ayane ("Quella giusta per te") e al singolo di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ("Boom!"), per finire con Samuel Romano dei Subsonica ("Costa poco"). Una vera festa per Fontana, di cui ricorreva anche il compleanno, e a celebrare con lui un club pieno di fan danzanti e di vip come Albertino o Paola Barale, oltre agli spettatori collegati in streaming su Cubomusica