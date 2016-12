Spears, trasandata e fumatrice

08:33 - Dimenticate Britney Spears aggressiva, fetish e sexy nel video di "Work Bitch". La cantante quando non è sotto i riflettori dello showbusiness sa come mimetizzarsi perfettamente tra la folla, apparendo anonima. I paparazzi hanno stentato a riconoscere la reginetta del pop con tutona larga, sigaretta in mano e capelli raccolti.

Britney stava approfittando di un momento di pausa per recarsi in una Spa di Los Angeles. Le dipendenti del centro di bellezza avranno dovuto svolgere un duro lavoro...