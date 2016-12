Sms al cinema, cacciata Madonna

11:12 - D'accordo, lei è la popstar più famosa del mondo e può permettersi di tutto. Ma le regole valgono anche per Madonna. Che quando si tratta di buone maniere, però, è sempre un po' restia. L'ultima l'ha combinata alla Prima di "12 Years a Slave", l'ultimo film di Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor e Michael Fassbender. Bene, Luisa Veronica Ciccone ha mandato sms durate tutta la proiezione, indispettendo i poveri vicini.



E anche quando una signorina le si è avvicinata per chiederel di non usare il telefono ha risposto con arroganza: "E' per lavoro... Schiavista!". Appena però Tim League - fondatore della catena di cinema texani "Alamo Drafthouse" - è venuto a conoscenza dell'accaduto ha deciso di bandirla da tutte le sue sale. Fino a quando non si sarà scusata.