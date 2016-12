Sly-Swarzy, la coppia di duri al cinema

14:15 - Sylvester Stallone (67 anni) e Arnold Schwarzenegger (66 anni), eroi inossidabili degli anni '80, non hanno nessuna intenzione di andare in pensione e cedere il posto ai colleghi più giovani. La coppia d'attori è apparsa infatti in gran forma alla première newyorkese del loro ultimo film "Escape Plan", in cui interpretano due detenuti che progettano insieme un piano per evadere da una prigione di massima sicurezza.

L'ex Rambo e l'ex Terminator hanno scherzato in passerella insieme ai fan, sfoggiando i loro muscoli d'acciaio. Stallone ha optato per un look casual con una giacca di pelle da vero duro, mentre Swarzy ha sfilato con un classico completo grigio.