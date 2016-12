Tgcom24 >

Sky Ferreira, un topless da copertina 31 ottobre 2013 Sky Ferreira, un topless da copertina La cantante americana compare nuda in doccia nella foto di copertina del suo primo album "Night Time, My Time". Ma a settembre aveva fornito un anticipo su "Gq Style"...

11:28 - Dopo due Ep Sky la cantante americana Sky Ferreira ha pubblicato in questi giorni il suo album di debutto, "Night Time, My Time". E ha trovato subito il modo di farsi notare. La copertina infatti è una foto di Sky sotto la doccia, in topless. Un'immagine che lei aveva anticipato, debitamente censurata, via Instagram. Ma per Sky il topless non è certo una novità, visto che era già apparsa senza veli su "Gq Style" in un servizio di settembre.

La foto di copertina è stata realizzata da Gaspar Noé, regista di film controversi come "Irreversible" (con Monica Bellucci e Vincent Cassel) e "Enter The Void".



Sky è diventata nota, oltre che per il suo brano "Everything Is Embarassing", lodato da più parti come uno dei più interessanti del 2012, per la sua vicinanza con Michael Jackson. Sua nonna ha infatti lavorato per anni con il re del pop e Sky è praticamente cresciuta vicino a lui, passandoci anche le vacanze insieme.