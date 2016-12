Shanghai Beat, ritmo e melodia

16:24 - Ermal Meta e Luca Vicini, ovvero Shaghai Beat. Ecco il primo singolo del duo composto dal compositore (Marco Mengoni) e dal membro dei Subsonica. Un connubio nato dopo un incontro in un live club di Shanghai, da cui il nome del sodalizio, dove erano entrambi in tour. "All The Time In The World" è il loro primo singolo, e questo è il video.



Finito il tour cinese Luca ed Ermal si sono incontrati di nuovo e, questa volta, hanno deciso di dare vita a un progetto inedito, fatto di beat e melodia. Al suono ci pensa Luca, alle melodie e ai testi Ermal. Il loro è un esordio elettro, dance e pop.