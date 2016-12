31 dicembre 2013 Seydoux-Exarchopoulos, la loro scena di sesso è la più hot del 2013 Il sito Mr. Skin ha stilato la top 10 delle scene senza veli più calde dell'anno appena concluso e ha vinto il rapporto lesbo del film Palma d'Oro a Cannes "La vita di Adele" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:16 - Il 2013 è andato in soffitta ma c'è ancora il tempo per ricordare alcuni dei momenti più caldi passati nel mondo dello showbiz. Ci ha pensato il sito Mr. Skin che ha stilato la top 10 delle migliori scene di nudo dell'anno passato, pescando tra film, serie tv e video musicali. A vincere, a mani basse, il torrido amore lesbo della coppia Léa Seydoux-Adèle Exarchopoulos in "La vita di Adele", Palma d'Oro a Cannes.