Selena Gomez shock: "Cancello il tour"

08:43 - Colpo di scena nel mondo della musica. Selena Gomez ha cancellato il suo tour in Australia, spiegando ai fan di sentire il bisogno di mettere sé stessa davanti al lavoro. La 21enne ex star Disney avrebbe dovuto tenere cinque concerti in Australia a partire dal primo febbraio a Perth, l'ultimo il giorno 8 a Melbourne.

"I miei fan - ha scritto in una nota - sono molto importanti per me, e io non vorrei mai deluderli. Ma è divenuto chiaro a me e alle persone a me vicine che dopo tanti anni trascorsi a mettere sempre in primo piano il mio lavoro, ora ho bisogno di dedicare del tempo a me stessa, per essere al meglio di me".