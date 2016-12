Selena Gomez, scollatura hot per dimenticare Bieber

11:36 - Agli scandali dell'ex fidanzatino Justin Bieber, Selena Gomez risponde con un décolleté mozzafiato. Al party organizzato a Beverly Hills dal magazine "Flaunt" l'attrice e cantante, infatti, ha sfoggiato un abitino nero, con tagli e pizzo, che lasciava scoperta la pancia e con tanto di scollatura vertiginosa. Il tutto, naturalmente, senza reggiseno.

Eppure la Gomez ultimamente non fa altro che ripetere di aver cambiato vita. E di non apprezzare le giovani colleghe che a colpi di performance hot cercano di scalare le classifiche. Lei assicura di essere come la ragazza della porta accanto, acqua e sapone. Poi si fa immortalare in bikini e con abitini succinti che non lasciano nulla all'immaginazione. Selena, insomma, predica bene e razzola male.