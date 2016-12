Selena Gomez, che bikini a Miami!

16:23 - Ha confessato che dopo Justin Bieber è single e felice. E c'è davvero da crederle, visto che Selena Gomez si gode il sole e il mare di Miami con le amiche. Bikini animalier, fisico da sirenetta, abbronzatura al top, la cantante sorseggia cocktail e si mostra in tutta la sua bellezza. L'occasione perfetta per la 21enne per mostrare il lato B e il nuovo tatuaggio sulla gamba.

"All'unico che mi ha invitato a uscire, ho risposto: 'Non è il momento adatto per un appuntamento'... Sono single e felice", ha detto recentemente Selena. Così, per dare un taglio netto al passato e segnare l'inizio di una nuova vita la stellina si è fatta tatuare una scritta sottile "God strengthens me" (Dio mi rende forte). Dopo la nota musicale e il numero 76. Per la Gomez è davvero il momento della svolta.