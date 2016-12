11:58 - Sean Penn per Haiti. L’attore ha presentato a New York il gruppo di atleti che sta partecipando alla New York City Marathon 2013. Il team è sponsorizzato dalla J/P Haitian relief organization, l’organizzazione non-profit fondata dall’attore nel 2010, dopo il devastante terremoto (circa cento mila i morti) che ha colpito uno dei paesi più poveri del mondo. Sei gli atleti arrivati dall’isola: Asten Clovis (43 anni), Pétrus Césarion (27), Jean Macksony (31), Bertina Lainè (31) e Carlina Lamour (21). Tra gli sponsor Emporio Armani EA7, New Balance e il Ministro della gioventù e dello sport di Haiti.