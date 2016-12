Scarlett Johansson, un compleanno sexy

12:41 - Scarlett Johansson ha compiuto da poco 29 anni e ha deciso di festeggiare l'evento posando maliziosa per la copertina messicana di "Vogue". Sguardo intrigante e pose da femme fatale per l'attrice, che in breve tempo si è imposta come una delle muse più ricercate ad Hollywood. A nemmeno 30 anni Scarlett vanta una carriera da far invidia a chiunque: 35 film alle spalle, 4 nomination ai Golden Globe, un BAFTA e un Tony Award.

Orgogliosa delle sue forme generose, la Johansson ha condiviso l'evento con i suoi fan, regalando loro scatti da far perdere la testa. Fasciata in un candido corsetto o distesa languidamente sul letto, Scarlett sa bene come stuzzicare la fantasia dei maschietti.



Ma la Johansson non conta solo sulle sue curve per conquistare il cuore gli uomini. L'attrice è infatti stata premiata come miglior attrice allo scorso Festival del Cinema di Roma, grazie alla sua interpretazione puramente vocale in "Her". Una performance sperimentale che non ha convinto però l'organizzazione dei Golben Globe, che l'ha tagliata fuori dalla corsa alla statuetta. Scarlett rimane comunque candidabile sia per gli Oscar che per i Sag Awards, i premi assegnati dal sindacato degli Attori.