Scarlett Johansson: "Il porno? Può essere divertente, anche per le donne"

12:52 - Scarlett Johansson protagonista su più fronti. La stella di Hollywood ha stregato Roma, sul red carpet del Film Festival 2013, per presentare il film "Her". Ma a breve arriverà nelle sale anche "Don Jon", film che ha al centro il porno. E in merito Scrlett ha le idee chiare: "Credo che come tutte le cose possa essere divertente - ha detto all'edizione inglese di "Marie Claire" - e produttivo tanto per gli uomini che per le donne".

Il film narra della vita di Jon (James Gordon-Levitt), un ragazzo come tanti, con una vita semplice e regolare. Unico particolare, la sua passione sfrenata per il porno, che lo assorbe completamente. L'unica in grado di distogliere la sua attenzione sara Barbara, interpretata appunto da Scarlett.



Che in merito alla pornografia pare avere una posizione molto aperta. "Sono sicura che dovrei avere una visione ben sviluppata degli effetti del porno sulla società, l'etica che vi sta dietro e come influisca sulle relazioni uomo-donna e come mostri le donne come oggetto - dice lei nell'intervista -. Ma in realtà non ci penso molto. Come ogni cosa può essere goduta al meglio e anche produttiva".



Questo non significa che se, nella vita, si trovasse nella stessa situazione della protagonista del film, sarebbe contenta... "Se scoprissi che il mio fidanzato guarda così tanta pornografia - spiega - sicuramente rimarrei esterrefatta".