Scarlett Johansson, è sempre lei la più sexy del mondo

08:57 - Lo scettro, di donna più sexy del mondo, lo aveva già conquistato nel 2006, ora però Scarlett Johansson fa il bis. Perché "Esquire" - caso unico per la rivista - incorona di nuovo la bionda attrice 29enne. Curve sinuose, bocca carnosa, charme e sensualità hanno sbaragliato la concorrenza. Scalzando così anche Mila Kunis, reginetta del 2012.

Scarlett, che per l'occasione posa sexy per il magazine, racconta di esse diventata gelosa del compagno e futuro marito, il giornalista francese Romain Dauriac: "Non ho mai pensato di poter diventare un tipo geloso, almeno finché non ho incontrato il mio attuale compagno. Certo, sto con un francese, credo che la gelosia venga da sé. Ma preferisco che il mio uomo sia un po' geloso piuttosto che non lo sia affatto. C'è qualcosa di triste, altrimenti. Può sembrare senza senso, ma credo che si debba avvertire almeno un poco". Per la Johansson è la prima volta: "In passato credo di non aver avuto lo stesso coinvolgimento. Non che il mio partner mi piacesse di meno, ma semplicemente non mi importava così tanto". Povero Ryan Reynolds, maritino dal 2008 al 2010...