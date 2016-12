Scarlett Johansson conquista il Festival del cinema di Roma

09:57 - Sfilata sul red carpet del Festival Internazionale del Film di Roma per Scarlett Johansson. In un vestito corto bianco decorato d'ispirazione anni '50, e sandali dorati alla schiava, l'attrice ha firmato autografi e si è concessa ai gionalisti. Era presente per "Her", il film di Spike Jonze nel quale l'attrice non appare ma presta la sua voce al sistema operativo di un computer del quale si innamora il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix.



Una performance quella della Johansson che per molti critici, potrebbe portarle una nomination all'Oscar: "Recitare solo con la voce è stato molto liberatorio" ha detto rispondendo ai giornalisti.