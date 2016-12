Scarlett Johansson: "Avevo una voce da vecchio ubriacone"

10:45 - Da ragazzina pensava che non avrebbe mai sfondato nel mondo del cinema dopo i primi rifiuti, ma per fortuna Scarlett Johansson non si è arresa. L'attrice posa sensuale su "Interview" e racconta i primi passi e imbarazzi. Ad esempio per quella voce rauca che l'ha resa famosa ma che da piccola la faceva sembrare "un'idiota che beve whisky e fuma sigarette una dopo l'altro".

"Sono sempre stata pessima con le pubblicità perché la mia voce è molto profonda - racconta -. A 9 anni sembrava che fossi un ubriacone. Con quella voce non potevo neanche fare pubblicità per vendere dolci". Quando film come "Lost in Translation" e "Match Point" non erano neppure immaginabili, Scarlett aveva provato la strada del musical e del teatro ma senza successo: "C'era qualcuno nella classe di mio fratello maggiore che aveva partecipato a qualche pubblicità e faceva teatro. Quindi mia madre mi portò da quell'agente per bambini visto che io amavo i musical. Non mi vollero però. Ero devastata. Pensavo fosse la fine della mia carriera".