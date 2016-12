24 dicembre 2013 Santana riabbraccia dopo 40 anni l'ex percussionista, che ora è un clochard La rockstar messicana ha deciso di tornare a suonare insieme a lui Tweet google 0 Invia ad un amico

08:59 - Quarant'anni fa, Marcus "The Magnificent" Malone era un promettente percussionista e suonava in un garage con l'allora sconosciuto Carlos Santana. Oggi è un senzatetto costretto a rovistare tra la spazzatura ma, come nelle favole di Natale, il destino ha deciso di dargli una mano. Un giornalista lo ha infatti scovato tra le strade di Oakland e lo ha fatto rincontrare con la rockstar che, commosso, si è detto disponibile ad aiutarlo.

Stanley Roberts, reporter della KRON-TV di San Francisco, stava lavorando ad un servizio sulle discariche abusive quando si è imbattuto in Marcus Malone. L'anziano clochard gli ha raccontato con pudore di quando, alla fine degli anni '60, suonava nella Santana Blues Band, prima che il musicista facesse il grande salto grazie al mitico concerto di Woodstock.



Il giornalista ha deciso di approfondire la questione e ha scoperto che la storia del senzatetto era vera. Roberts è così riuscito ad organizzare un incontro nella fatiscente roulotte dove vive Malone. "E' lui: è il magnifico Marcus Malone. Il suo spirito e' indomabile" ha affermato Santana abbracciandolo.



Secondo quanto ha riferito la KRON-TV, il chitarrista ha promesso di regalargli un nuovo set di conga (un tipo di tamburo) e di aiutarlo a lasciare la strada. Ma Santana vuole fare anche di più e in un'intervista alla Cnn ha affermato di avere in progetto di riunire la sua prima band e di registrare un nuovo album: "Ho scritto una canzone per lui, intitolata Magnificent Marcus Malone e voglio che sia lui a suonarla".