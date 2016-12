Salma Hayek tra décolleté e lato B

09:46 - Un décolleté davvero prosperoso, reso esplosivo da un sexy reggiseno e il lato B scoperto dal vento che alza la gonna. Sul set del nuovo film "How to Make Love Like an Englishman", Salma Hayek, inseguita da Pierce Brosnan, appare in spiaggia in versione cameriera hot. D'altronde la traduzione letterale del titolo del film è "Come fare l’amore come un inglese". I presupposti ci sono tutti.