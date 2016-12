Ryan Reynolds, strip imprevisto in aereo

12:31 - Strip-tease imprevisto in aereo per Ryan Reynolds. L'attore si è dovuto togliere i vestiti a causa di una donna che, dopo aver bevuto troppo, non è riuscita a trattenersi e ha dato di stomaco. "Circa a due terzi del volo una ragazza di fronte a lui ha vomitato sul finestrino e gli schizzi sono arrivati sul maglione di Ryan - ha raccontato un passeggero a RadrOnline - Aveva chiramente bevuto ed è per questo che si è sentita male".

"Dal vomito sembrava avesse bevuto parecchio vino rosso e ha fatto una grossa chiazza sul maglione di Ryan. Quindi lui l'ha dovuto togliere! - ha continuato la fonte - Lui e Lively fingevano che non fosse successo niente. Credo che tutti cercassero di nascondere quello che era successo, ma Ryan si è tolto la camicia e questo non è passato inosservato!".