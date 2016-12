Ruben, dopo Amici c'è l'amore

09:55 - Ruben Mendes, protagonista della scorsa edizione di "Amici", presenta in anteprima a Tgcom24 il secondo singolo e video "Rossochiaro", brano pop scritto da Emiliano Duncan Barbieri in cui si inserisce una originale nota di gospel nel finale. Il video è firmato dal ballerino e cantautore Emanuel Lo.

Girato interamente per le strade di Roma, con oltre 50 comparse reclutate tra i fan, compaiono anche i ballerini Andrea Attila Felice, scelto dallo staff di Madonna per insegnare nella nuova scuola romana della star americana e Nicole Marin che ha partecipato ad Amici 2011.



Ruben Mendes si è messo in mostra nella recente edizione di Amici di Maria De Filippi. E' stato notato dalla Universal Music Italiy che ancor prima di farlo accedere alla "fase serale" della trasmissione, a cui era stato peraltro ammesso, gli ha proposto un contratto discografico.