Rosario Dawson: "Vergine fino ai 20"

10:35 - A soli 15 anni Rosario Dawson interpretò una ragazza-madre per "Kids", film del 1995 che suscitò scandalo per il ritratto crudo e impietoso della vita di un gruppo di ragazzi dei bassifondi di New York. Nella vita privata, però, l'attrice scoprì il sesso molto più tardi. "Non ho fatto sesso fino ai 20 anni - ha confessato all'Huffington Post - Mia madre era una ragazza-madre, avevo paura che potesse capitarmi la stessa cosa".

Al suo esordio sul grande schermo Rosario vestì i panni di Ruby, una ragazza-madre promiscua e trasgressiva, molto lontana dal suo modo di essere. In realtà il sesso sul set non era la cosa che preoccupava di più i genitori dell'attrice: "Con tutte le cose pazzesche che faceva il mio personaggio, l'unica cosa di cui erano davvero preoccupati era che non fumassi".