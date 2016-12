Roberto Vecchioni a RadioItaliaLive

16:55 - Roberto Vecchioni è il protagonista dello speciale concerto RadioItaliaLive condotto da Daniele Bossari e in onda venerdì 29 novembre dalle ore 22 in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e sul Web. Replica domenica 8 dicembre dalle 21.

Il cantautore porta sul palco i brani del suo ultimo lavoro musicale “Io non appartengo più” uscito lo scorso ottobre, ed alcuni dei suoi grandi successi. La serata si apre con “Le Mie Ragazze” per poi proseguire con “Due Madri”, “Io Non Appartengo Più”, “Sei Nel Mio Cuore”, “Wislawa”, “Così Si Va”, “Velasquez”, “Chiamami Ancora Amore”, “Le Rose Blu”. Il professore conclude il live con “Luci A San Siro” e “Samarcanda”.



“RADIOITALIALIVE - IL CONCERTO" MIGLIOR EVENTO MUSICALE DEL 2013 - “RadioItaliaLive – Il Concerto”, il concerto-evento firmato Radio Italia che si è svolto l’11 maggio scorso in piazza Duomo a Milano, fa il pieno di premi al “BEA - Best Event Awards”! Primo premio nelle categorie “Evento musicale dell’anno” e “Hybrid event”; secondo premio nelle categorie “Best event company”, “Evento Pubblico” e “Best consumer engagement”; terzo premio nelle categorie “Best event awards”. Il settimo premio che indirettamente porta a casa Radio Italia, è lo speciale “Best event manager” assegnato a Marco Pontini, Direttore Generale Marketing e Commerciale Radio Italia. Il premio è assegnato al manager d’azienda che meglio ha saputo valorizzare l’evento come mezzo di comunicazione.