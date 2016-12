Roberto Bolle, innamorato e senza soldi

08:21 - Il balletto "L'histoire de Manon" di Kenneth MacMillan torna in scena al Teatro alla Scala di Milano dal 7 al 15 novembre. Otto le recite, che vedranno, in apertura, (7, 9 e 12 novembre) le étoile Svetlana Zakharova e Roberto Bolle affrontare per la prima volta insieme questo balletto. E' la storia d'amore tormentata tra Manon, affascinata dal lusso, e Des Grieux che rinunzia alla sua ricchezza per seguire l'amata ovunque.

Le recite serali dell’8 e 10 novembre saranno poi l’occasione per assistere a un debutto assoluto: Natalia Osipova affronterà per la prima volta e proprio alla Scala il ruolo di Manon. Accanto a lei, un nuovo debutto attende anche Claudio Coviello nel ruolo di Des Grieux: una nuova prova insieme per questa coppia che si è distinta nel Lago dei cigni a luglio e a Tokyo in settembre, quando Osipova aveva accompagnato il debutto di Coviello nel ruolo di Romeo.



Le recite del 13 e del 15 novembre segnano il ritorno di Marta Romagna: la prima ballerina sarà nuovamente Manon, questa volta accanto a Marco Agostino, che accompagnerà anche, il pomeriggio dell’8 novembre, un altro debutto assoluto: quello di Virna Toppi che aggiunge questo importante ruolo alle recenti prove in Raymonda (interprete protagonista) e Giselle (Myrtha).



Accanto a Manon e Des Grieux, ruotano altri personaggi principali: Lescaut (Antonino Sutera, poi Mick Zeni e Maurizio Licitra) con la sua Amante (Emanuela Montanari, Alessandra Vassallo e, in debutto Lusymay Di Stefano), ma anche di Monsieur G.M., che vedrà alternarsi Alessandro Grillo, Massimo Garon e Riccardo Massimi, tutti in debutto, come pure le interpreti di Madame (Beatrice Carbone, Deborah Gismondi e Monica Vaglietti) e del Carceriere (Mick Zeni, Alessandro Grillo, Massimo Garon).



Martedi 5 novembre è programmato l'incontro di approfondimento al Ridotto dei Palchi "A. Toscanini" all’interno del ciclo "Prima delle prime Balletto": Giannandrea Poesio parlerà di “Amore, aberrazione e perfezione teatrale”