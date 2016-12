Robert De Niro e Michelle Pfeiffer tra mafia e risate

08:46 - Robert De Niro e Michelle Pfeiffer tornano assieme con l'action comedy "Cose Nostre - Malavita" diretto da Luc Besson. I protagonisti sono Giovanni Manzoni (De Niro) e signora (Maggie è la Pfeiffer), con i figli Belle (Dianna Agron) e Warren (John De Leo) nel programma di protezione testimoni e trasferiti dall'America in un paesino della Normandia.

E' fingendo di essere uno scrittore per coprire il suo passato di gangster che Giovanni, con la nuova identità di Fred Blake, racconta ai vicini di essere uno scrittore che vuole ricostruire lo sbarco in Normandia. Da lì una serie di equivoci che, insieme alla tendenza dei quattro protagonisti a farsi giustizia da sé con i malcapitati francesi, fanno impazzire l'agente incaricato della sorveglianza dei Manzoni, Stansfield (Tommy Lee Jones). Alla fine, i quattro vengono localizzati dai rivali newyorchesi in cerca di vendetta e - dopo un finimondo di fuoco nel paesino normanno - sono costretti a cambiare di nuovo residenza.



"E' una commedia, certo con un po' di violenza, ma è un film che diverte - spiega il regista durante la presentazione del film a Parigi - volevamo portare sullo schermo la storia di una famiglia uscita dagli anni della mafia tradizionale. Per capire che fine hanno fatto, trent'anni dopo, quei mafiosi diventati celebri sullo schermo".



Michelle Pfeiffer infine racconta subito di aver detto subito alla produzione: "Se non ho almeno una scena da sola con Robert non leggo nemmeno la sceneggiatura".