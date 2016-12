Robbie Williams, un ritorno nel segno della gentilezza...

11:27 - Dopo la parentesi live estiva che lo ha visto protagonista anche in Italia, a Milano, Robbie Williams torna con un nuovo singolo. E' stato diffuso infatti "Go Gentle", il brano che anticipa l'album "Swings Both Ways", in uscita il 19 novembre. La canzone è per ora in radio e online con il video provvisorio con il testo e sarà disponibile in download digitale dall'11 novembre.

"Go Gentle" è uno dei sei inediti contenuti nel cd che comprende una selezione di classici come "Dream A Little Dream" (con Lily Allen), "I Wanna Be Like You" (con Olly Murs) e "Little Green Apples" (con Kelly Clarkson).



Tra gli inediti "Soda Pop" (con Michael Bublè) e "Swings Both Ways", scritta e interpretata con Rufus Wainwright.



Un lavoro importante soprattutto perché, per quel che concerne i brani inediti, Williams è tornato a lavorare con il storico collaboratore e produttore Guy Chambers, co-artefice dei suoi successi più grandi.