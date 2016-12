Robbie Williams: "Per la droga ho rischiato di morire"

11:38 - "Ho rischiato di morire per colpa di droga e alcol". Robbie Williams poteva fare la stessa fine di Heath Ledger. A rivelarlo è lo stesso cantante che a "Weekend Daily Mail" confessa il suo passato di abusi e si ritiene "salvo per miracolo": "Una volta ho sentito intorpidirsi il braccio sinistro".

Robbie giura di aver cambiato totalmente pagina, anche e soprattutto dopo essere diventato padre, 14 mesi fa. Ma non dimentica: "Sono stato fortunato, un paio di volte sono stato sul punto di morire a causa dell'abuso di ogni tipo di sostanza. Mi sarei potuto facilmente trovare in uno scenario alla Ledger. Ora mi prendo cura di me ma in quel periodo sapevo che probabilmente sarei morto presto. Semplicemente non mi interessava".