Riri, caschetto corvino super-sexy

Ennesimo colpo di testa per Rihanna, che questa volte stupisce con un caschetto dark supersexy. La popstar si è regalata un nuovo taglio di capelli per festeggiare l'uscita del suo nuovo singolo "What Now", ma forse Riri ha cambiato testa anche per riconquistare l'ex Chris Brown. Una fonte ha infatti svelato al magazine "Closer" un possibile ritorno di fiamma tra i due: "Ha detto che sarebbe di nuovo innamorata di lui".

Il rapper (ufficialmente fidanzato con la modella Karrueche Tran) in passato aveva messo le mani addosso alla star delle Barbados, ma dopo il mese in rehab sarebbe una persona diversa. "Chris ha ricevuto l'aiuto di cui aveva bisogno per i suoi problemi di rabbia - ha rivelato la fonte - Ora Rihanna ha detto ai suoi amici di essere di nuovo innamorata di lui. Loro sono molti preoccupati perchè potrebbe ricascarci di nuovo, ma lei insiste nel dire che è cambiato".