Rihanna, shooting mozzafiato in piscina

19:12 - Rihanna posa come una sirena dentro e fuori dall'acqua. Sexy pantera nera, la cantante delle Bahamas incanta i suoi fan postando le foto del suo shooting in versione "sirenetta". Bikini colorato che incornicia le forme sinuose, Riri guarda ammiccante l'obiettivo e gioca a sedurre con i capelli sciolti sul viso. Le tecniche per far impazzire gli uomini non le mancano di certo.

Irriverente come sempre, Rihanna non ha paura delle critiche. Posa senza remore anche sott'acqua, mentre maliziosa si sfiora il seno. Mentre la sua dolce metà, il rapper Chris Brown, sta per cominciare l'ennesimo periodo di rehab, la cantante si concede ai suoi due fotografi preferiti, Steven Gomillion and Dennis Leupold. Immortalata dal duo hollywoodiano Riri tira fuori il meglio di sè: guardare per credere.