Rihanna sexy e coraggiosa tra i leoni

09:29 - Rihanna ama le sfide e non si è tirata indietro quando si è trattato di prendere in braccio un leoncino dello zoo di Johannesburg. Riri ha approfittato della tappa del tour in Sudafrica per esplorare la fauna locale, entrando con coraggio nelle gabbia in cui erano rinchiuse le giraffe e i ghepardi. Con la famiglia è poi volata a Cape Town, per ammirare gli squali e incontrare di persona i pinguini dell'acquario.

Su Instagram la cantante ha condiviso i momenti più intensi della visita, con scatti realizzati dal fotografo Gomillion Leupold. Mentre stringe tra le braccia un tenero leoncino o faccia a faccia con una giraffa, Riri non rinuncia però al suo sex-appeal e sfoggia un paio di stivali con il tacco più adatti ad una sfilata che ad un safari.