Rihanna seminuda intorno al palo

11:04 - Costumino con le frange e poco altro addosso per Rihanna, che balla sensuale intorno al palo per il video di "Pour It Up". La cantante ha infatti preso lezioni di pole-dance e ha condiviso su Instagram il suo allenamento, regalando in anteprima alcuni scatti bollenti della prima lezione. Riri si avvinghia agile e compie le acrobazie, seguita da lontano dall'insegnante che ogni tanto si avvicina per correggere la sua promettente allieva.

Per il nuovo video, oltre a ballare la lap-dance, infatti, Riri si è trasformata in una regina supersexy vestita di banconote e in una pin-up trasgressiva, coperta solo da una tutina di rete. Tra mosse audaci e troni dorati Riri è tornata per riprendersi il ruolo di sovrana incontrastata del pop.