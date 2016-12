08:43 - Come ogni anno Rihanna per le festività natalizie torna nella sua Barbados per trascorrere qualche giorno di vacanza con la famiglia e le amiche di sempre. La cantante su Instagram ha mostrato l'abitino con cui è andata ad un party per festeggiare con la sua gente. Abitino rosso fuoco corto e lingerie supersexy che ben poco spazio lasciava all'immaginazione.