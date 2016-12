Rihanna dottoressa sexy per Eminem

09:30 - Una coppia esplosiva è pronta ad infiammare il mondo della musica. Rihanna è infatti l'ospite speciale di "Monster", il nuovo singolo di Eminem. Nel video Riri è una sexy terapista che aiuta il rapper a fare i conti con il suo passato turbolento fatto di violenza, dipendenze e pazzia. Un angelo dalla voce potente, perfettamente a suo agio tra le rime crude di Eminem, che aggiunge al brano il tocco di pop che ci vuole per farne un singolo di successo.

"Monster" ha già scalato le classifiche di tutto il mondo ed è il quarto estratto dell'album di Eminem "The Marshall Mathers LP 2". Nel video Rihanna interpreta una provocante psicologa, che salva Eminem dai suoi demoni. La clip ripercorre l'intera carriera del rapper, dall'esordio al film "8 mile", dai problemi con la droga fino all'abbraccio con Elton John ai Grammy 2001.



Non è la prima volta che Eminem sceglie Rihanna come musa per le sue canzoni. Nel 2010 Riri aveva infatti collaborato al brano "Love the Way You Lie". Il pezzo era diventato in brevissimo tempo una hit, risultando il terzo singolo più venduto del 2010.