Rihanna, che dura vita: la popostar è sempre in posa anche al mare 7 novembre 2013

10:40 - Tra un concerto e l'altro Rihanna si concede qualche momento di relax a Barbados, godendosi il sole di novembre. Bikini striminzito, corpo statuario e via per qualche bella corsa sulla moto d'acqua. Ma anche in spiaggia non manca l'occasione per lavorare: è così eccola subito in posa davanti all'obiettivo del fotografo per l'ennesimo servizio. E' davvero dura la vita della popstar...

In questi giorni la cantante è tornata nel suo Paese natale per partecipare a un evento benefico, organizzato per sensibilizzare i giovani sulla diffusione del virus Hiv. Per l'occasione si era presentata con un look decisamente inusuale per lei, vestito nero, elegante e lungo fino al ginocchio.



Messi da parte impegno e commozione, nei giorni seguenti si è goduta il sole in spiaggia, come si può vedere dalle foto, dividendosi tra divertimento e qualche seduta fotografica.