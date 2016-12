Tgcom24 >

Rihanna, ad Abu Dhabi si mette in posa con il velo islamico: espulsa dalla moschea 21 ottobre 2013 Rihanna, ad Abu Dhabi si mette in posa con il velo islamico: espulsa dalla moschea La popstar per una volta abbandona eccessi e nudità e indossa l'hijab per un servizio di fronte a una moschea. Ma le polemiche non mancano e le autorità l'allontanano...

15:37 - Niente nudi, trasparenze o pose sexy. Questa volta Rihanna, ad Abu Dhabi per un concerto, si mette in posa vestita di nero e con l'hijab islamico a velarle il capo. Ma anche in questo gli scatti, postati sul suo profilo Instagram, non hanno mancato di sollevare critiche e polemiche. La popstar alla fine è dovuta uscire dalla moschea dopo una richiesta delle autorità che hanno giudicato "inappropriate" alcune foto che la cantante ha scattato.

Le immagini arrivate su Instagram sono state realizzate nel cortile, prima di entrare nel luogo di culto. "Le è stato chiesto di uscire senza entrare nella moschea", recita un comunicato delle autorità religiose.