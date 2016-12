Riccardo Scamarcio tradito...sul set

10:04 - Dopo il successo di "Basilicata Coast to Coast", Rocco Papaleo dirige il secondo film da regista, oltre a figurare nel cast: "Una piccola impresa meridionale". Un film corale in cui spiccano un ex prete, un marito tradito e un'ex prostituta. Tra gli interpreti Riccardo Scamarcio, Barbora Bobulova e Sarah Felberbaum. Su Tgcom24 il backstage del film nelle sale dal 17 ottobre

Tutto ruota ad un ex prete, don Costantino (Rocco Papaleo), viene confinato dalla madre, mamma Stella (Giuliana Lojodice), in un vecchio faro dismesso, lontano da occhi indiscreti, per evitare che in paese sappiano che si è spretato. Mamma Stella, infatti, ha già un altro scandalo da affrontare: sua figlia Rosa Maria ha lasciato il marito, Arturo (Riccardo Scamarcio), ed è scappata con un misterioso amante.



Il vecchio faro in disuso, che appartiene alla famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli un isolamento, comincia ad attirare personaggi bizzarri, trasformandosi via via in un refugium peccatorum. Dopo l'ex prete arriva una ex prostituta, Magnolia (Barbora Bobulova). Poi il cognato cornuto, Arturo. Infine una stravagante ditta di ristrutturazioni chiamata per riparare il tetto del faro.