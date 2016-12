Riccardo Chailly sarà il nuovo direttore musicale della Scala

10:55 - Alla Scala si cambia e il cambio della guardia ha del clamoroso. Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", infatti, dal 2017 il nuovo direttore musicale sarà Riccardo Chailly, che prenderà il posto di Daniel Barenboim. L'annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma l'argomento sarebbe già stato affrontato (e di fatto chiuso positivamente) in consiglio d'amministrazione.

Un avvicendamento che sarebbe la diretta conseguenza del cambio della guardia tra Stephane Lissner e Alexander Pereira nel ruolo di Sovrintendente del Piermarini.



L'arrivo di Chailly sarebbe certo è il condizionale, semmai, dovrebbe riguardare solo la data dell'insediamento. Se infatti Barenboim decidesse di rinunciare al suo mandato in anticipo rispetto alla scadenza del 2016, Chailly potrebbe insediarsi anche prima.



L'attuale direttore della Gewandhausorchester di Lipsia non certo nuovo è alla Scala: a vent'anni lavoro con Abbado nel teatro milanese e poi successivamente ha diretto molte opere. Senza contare che a cavallo del duemila è stato direttore musicale dell'Orchestra sinfonica Giuseppe Verdi. Grande amante della tradizione, Chailly non si è mai sottratto alle sfide della contemporaneità: recentemente si ricordano le sue collaborazioni con Bollani nell'affrontare l'opera di George Gershwin.