Renato Zero star a RadioItaliaLive

10:29 - Al via il primo novembre la sesta edizione di RadioItaliaLive, il music-talk dedicato ai grandi artisti italiani e alle loro esibizioni dal vivo. Il programma, che propone esclusivi concerti live dei big della musica italiana, sarà condotto alternativamente da Paola Gallo e Daniele Bossari. Protagonista della prima puntata è Renato Zero.

Il cantautore, impegnato nel suo “Amo Tour” di cui Radio Italia è partner ufficiale, si esibisce in un’esclusiva performance live: in scaletta “Voglia D’amare”, “Il Nostro Mondo”, “Angelina”, “I 70”, “Una Canzone Da Cantare Avrai” ed infine “Nessuno Tocchi L’amore”. Nel momento intervista con Paola e Daniele, l’artista romano ripercorre la sua carriera e il tour in atto, dialogando con il pubblico tra aneddoti divertenti e riflessioni profonde. Ospiti nelle prossime puntate: venerdì 8 novembre ore 22: Luca Carboni, venerdì 15 novembre ore 22: Alex Britti e venerdì 22 novembre ore 22: Marco Mengoni.



“RadioItaliaLive” 2013/2014 sarà registrato completamente in HD e sarà in onda il venerdì alle 22:00 su Radio Italia, RadioItalia Tv (DTT canale 70, SKY, canale 725), in streaming anche video su radioitalia.it, sulle applicazioni per smartphone e tablet e vivrà in tempo reale sulle pagine ufficiali di Facebook, Twitter, Instagram dell’emittente.



RadioItaliaLive è gratuito e aperto al pubblico che può accreditarsi attraverso il sito radioitalia.it/radioitalialive.