Rapper da bambino: ecco quando era un "Bravo ragazzo"

15:38 - Chi è il bambino biondo, con un occhietto semichiuso, imbacuccato in un maglione di lana e sciarpetta al collo in posa in cucina? Un Bravo ragazzo, come il titolo del suo ultimo album? E' un inedito Guè Pequeno, o meglio è Cosimo Fini nei lontani anni Ottanta quando viveva con il padre scrittore Marco e la madre in una antica villa di Mariano Comense, a pochi passi in linea d'aria dalla casa di Francesco Facchinetti.

Ora è uno dei rapper più conosciuti della musica hip-hop italiana: leader dei Club Dogo (con lui Don Joe e Jake La Furia), il cui ultimo album è diventato disco di platino. E' anche co-fondatore dell’etichetta musicale Tanta Roba. Gué Pequeno è conosciuto anche dal mondo del gossip per le sue fidanzate famose: dopo il flirt con Nicole Minetti e una storia che Sara Tommasi reclama di aver avuto con lui, ora frequenta Elena Morali, sex bomb che vanta un fidanzamento con Renzo Bossi e Jorge Lorenzo.