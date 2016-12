12:43 - Raphael Gualazzi rilegge "Svalutation" di Adriano Celentano. Il brano-simbolo degli anni 70, vripreso dal musicista in una cover contenuta nel suo nuovo Ep "Rainbows". L'nflazione, la crisi politica e malcostume urbano sono i contenuti del brano di Celentano ancora attuali. Gualazzi resta fedele alla ritmica del brano, aggiungendo un finale strumentale in synth che cresce fino alla chiusura.

Oltre a “Svalutation”, l’Ep - disponibile in digitale dal 29 ottobre - contiene anche “Rainbows”, il brano sigla del programma condotto da Fabio Fazio “Che tempo che fa” che dà il titolo all’album digitale, l’inedito “Legba” e, 'giocando' ancora con la musica degli anni passati, “Il Mare”, cover in italiano di "La Mer", classico di uno dei grandi chansonnier della musica popolare francese, Charles Trénet. Il brano del 1946, vuole essere un omaggio alla Francia, terra che da sempre ha accolto l'artista di Urbino con grande entusiasmo e che vedrà anche l’uscita dell’ep in versione sia fisica che digitale. Gualazzi prosegue il suo tour. In Italia sarà il 4 novembre a Bari, il 6 novembre a Trieste, il 15 novembre a Roma, il 16 novembre a Bergamo e il 3 dicembre a Milano.